В Україні кількість хворих на COVID-19 сягнула 31 тисячу: де найбільше заражених за добу
Станом на 14 червня в Україні виявили 648 нових випадків зараження коронавірусною інфекцію.
Нові дані опубліковані на Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
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За минулу добу заразилося 648 осіб. Найбільшу кількість нових випадків було виявлено на Львівщині – +139 за добу. Загалом в області 2 797 хворих.
Антирейтинг із кількості інфікованих далі очолює Черкаська область – 3 916 підтверджених випадків, за минулу добу – 47.
У столиці України було виявлено 66 нових хворих, загальна кількість – 3 904.