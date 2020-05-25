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В Україні можуть робити до 50 тисяч тестів на коронавірус на добу, – Шмигаль

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Тестування на короавірус
Тестування на короавірус / glavred.info

За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 40-50 тисяч на добу, використовуючи метод пулінгу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, нині в Україні роблять 9 тисяч тестів на COVID-19.

Денис Шмигаль
“Далі ми рухатимемося методом пулінгу – об'єднання чотирьох-п’яти тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці п’ять тестів розглядатимуться індивідуально”.

Він вважає, що це дасть змогу за потреби робити 40-50 тисяч тестів на добу. Тобто в 4-5 разів більше, ніж нині. прем'єр-міністр також наголосив, що наразі з тестами в країні проблем немає.

При зростанні тестувань кількість хворих залишається стабільною, а кількість одужалих або близька до кількості захворілих, або перевищує. Ми чекаємо того часу, коли ми пройдемо пік і почнемо знижуватися. Тоді буде повноцінний вихід із карантинного режиму,
– Сказав Шмигаль.

Карантин, послаблення, що запрацює з 22 травня, коронавірус, COVID-19

Другий етап послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Денис Шмигаль Тести на коронавірус Лікування Здоров'я
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