В Україні можуть робити до 50 тисяч тестів на коронавірус на добу, – Шмигаль

За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 40-50 тисяч на добу, використовуючи метод пулінгу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, нині в Україні роблять 9 тисяч тестів на COVID-19.

Денис Шмигаль “Далі ми рухатимемося методом пулінгу – об'єднання чотирьох-п’яти тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці п’ять тестів розглядатимуться індивідуально”.

Він вважає, що це дасть змогу за потреби робити 40-50 тисяч тестів на добу. Тобто в 4-5 разів більше, ніж нині. прем'єр-міністр також наголосив, що наразі з тестами в країні проблем немає.

При зростанні тестувань кількість хворих залишається стабільною, а кількість одужалих або близька до кількості захворілих, або перевищує. Ми чекаємо того часу, коли ми пройдемо пік і почнемо знижуватися. Тоді буде повноцінний вихід із карантинного режиму,

– Сказав Шмигаль.



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