В Україні новий рекорд за кількістю тестувань на COVID-19

За минулу добу в Україні здійснили рекордну кількість ПЛР-тестувань – понад 10 тисяч. Однак МОЗ не збирається зупинятися на цьому.

Тестування на COVID-19 в Україні

Мета міністерства – максимально збільшити кількість тестувань в Україні, зокрема й методом ПЛР. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 травня, повідомляє 24 канал.

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Степанов зауважив, що вперше в Україні кількість тестувань перевищила 10 248 досліджень методом ПЛР. Зі слів Степанова, МОЗ залучає додаткове обладнання та лабораторії.

Зауважимо, що в Україні роблять найменше тестів у Європі. Щодня в Україні тестують приблизно 7 – 9 тисяч осіб. Водночас ситуація з експрес-тестами все ж краща. Все тому, що багато компаній самі закупили необхідні тести, те ж саме зробили й міста.

Що відомо про тестування на коронавірус в Україні?За квітень кількість тестувань українців збільшилась з 700 до 7 тисяч на добу. Міністерство охорони здоров'я планує збільшити кількість тестувань в Україні до 20 – 25 тисяч за добу.



У МОЗ сподіваються здійснити це протягом травня. Очільник МОЗ Степанов додав, що в найближчих планах МОЗ – збільшення добових тестів до 10 тисяч. Степанов запевнив, що лабораторії до цього готові.

Чому тестування є важливим

Тестування є важливим у боротьбі з поширенням коронавірусу. Південна Корея, яка масово тестувала усі групи ризику та оперативно виявляла людей, які контактували з хворими, довела ефективність своєї моделі. У країні захворіло трохи понад 11 тисяч. З них понад 90% вже одужали.

Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу