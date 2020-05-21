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В Україні офіційно затвердили ІФА-тестування на антитіла до COVID-19

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В Україні затвердили ІФА-тестування на антитіла до COVID-19 - 24 Канал
/ Ілюстративне фото

МОЗ України змінило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19, запровадивши лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу – ІФА.

Новий наказ, підписаний виконувачкою обов'язків генеральної директорки Директорату громадського здоров'я МОЗ Іриною Ганжою, опублікували на сайті міністерства 20 травня.

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У наказі чітко прописано, кого повинні тестувати методами ПЛР та ІФА та алгоритм дій, необхідний для правильного проведення цих тестувань. 

Кого та як тестуватимуть на наявність COVID-19

  • Як і раніше, передусім повинні тестувати людей з симптоми хвороби та легеневою пневмонією.
  • Тестуватимуть усіх без винятку контактних осіб хворих, але лише на 14 добу після контакту.
  • Людей, які мають пройти планову госпіталізацію або операцію, перед цим тестуватимуть на коронавірус.
  • Медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, тестуватимуть кожні 14 днів.
  • Працівників лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів хворих на COVID-19, теж тестуватимуть один раз на 14 днів.
  • Працівників патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень, які беруть участь у розтині тіл та взятті зразків секційного матеріалу теж повинні проходити тестування кожні 14 днів.
  • Працівників Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших медичних та фармацевтичних працівників тестуватимуть раз на 30 днів. 

Чому в Україні ввели ІФА-тестування і чим воно відрізняється від ПЛР?

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Він повідомив, що українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу. 

Річ у тім, що аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.

Завдяки масовому тестуванню на антитіла до коронавірусу, статистика захворюваності на COVID-19 в Україні буде точнішою. 

 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Антитіла Імунітет Тести на коронавірус Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні
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