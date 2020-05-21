В Україні офіційно затвердили ІФА-тестування на антитіла до COVID-19

МОЗ України змінило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19, запровадивши лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу – ІФА.

Новий наказ, підписаний виконувачкою обов'язків генеральної директорки Директорату громадського здоров'я МОЗ Іриною Ганжою, опублікували на сайті міністерства 20 травня.

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У наказі чітко прописано, кого повинні тестувати методами ПЛР та ІФА та алгоритм дій, необхідний для правильного проведення цих тестувань.

Кого та як тестуватимуть на наявність COVID-19

Як і раніше, передусім повинні тестувати людей з симптоми хвороби та легеневою пневмонією.

Тестуватимуть усіх без винятку контактних осіб хворих, але лише на 14 добу після контакту.

Людей, які мають пройти планову госпіталізацію або операцію, перед цим тестуватимуть на коронавірус.

Медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, тестуватимуть кожні 14 днів.

Працівників лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів хворих на COVID-19, теж тестуватимуть один раз на 14 днів.

Працівників патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень, які беруть участь у розтині тіл та взятті зразків секційного матеріалу теж повинні проходити тестування кожні 14 днів.

Працівників Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших медичних та фармацевтичних працівників тестуватимуть раз на 30 днів.

Чому в Україні ввели ІФА-тестування і чим воно відрізняється від ПЛР?

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Він повідомив, що українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу.

Річ у тім, що аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.

Завдяки масовому тестуванню на антитіла до коронавірусу, статистика захворюваності на COVID-19 в Україні буде точнішою.