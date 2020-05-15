В Україні підрахували кількість ВІЛ-інфікованих людей у в'язницях

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я з посиланням на дослідження ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка".

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Найвищий рівень інфікування засуджених у Південно-Східному регіоні (колоніях, розташованих у Дніпропетровській і Запорізькій областях) – близько 16%.

Зауважимо, у 2019 році відбулося зменшення відсотка ВІЛ-інфікованих серед ув’язнених – 8,9%. Для порівняння, у 2009 році ВІЛ-інфікованих засуджених було 15% від усієї кількості ув’язнених, а у 2011 — 14%.

За даними Центру, відсоток ВІЛ-інфікованих зростає, залежно від кількості строків ув’язнень.

"Від 3,7% серед тих, які відбували покарання вперше, до 21,6% поміж тих, які були ув’язненими п’ять і більше разів", – йдеться у джерелі.

У дослідженні взяли участь 1001 респондентів (701 чоловік і 300 жінок) з 26 виправних колоній у 12-ти областях України.

За даними Європейського центру з контролю та профілактики захворюваності та Європейського регіонального бюро ВООЗ, Центральна Азія та Східна Європа – єдині у світі регіони, де продовжує зростати кількість нових випадків ВІЛ-інфекції та смертей від СНІДу.

Охоплення антиретровірусною терапією серед засуджених, які є ВІЛ-позитивними, згідно із самодекларацією та результатами тестування становить 86,4%:

Відсоток засуджених, які живуть з ВІЛ та знають про свій статус – 53%

50,7% – серед чоловіків;

66,7% – серед жінок.

Також стало відомо, що всього 71,9% засуджених проходили тестування на ВІЛ.

70,7% — серед чоловіків;

78,3% — серед жінок.

На жаль, володіють знаннями про профілактику ВІЛ-інфекції лише 26,4% опитаних.

Під час опитування майже 11% ВІЛ-інфікованих заперечували, що коли-небудь проходили тестування на ВІЛ,

– додали у повідомленні.