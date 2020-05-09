В Україні підтвердили 14 710 випадків зараження коронавірусом

Станом на 9 травня в Україні виявили 515 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих з початку епідемії – 14 710.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 9 травня.

Читайте також Жоден не звільнився, – український лікар розповів про зарплати колег в Італії під час епідемії

За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили у 515 осіб, з них – 49 дітей і 96 медпрацівників.

198 людей були госпіталізовані за минулу добу. На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків. Всього з початку епідемії померло 376 осіб, більшість з яких мали супутні захворювання.

Найбільше випадків інфікування за останню добу підтвердили у Чернівецькій області, Харківській області і у місті Київ.

З позитивних новин – 203 людей одужали. Всього є 2909 пацієнтів, яким вдалося побороти вірус.

Яка кількість хворих в областях України

Вінницька область — 522 випадки;

Волинська область — 445 випадків;

Дніпропетровська область — 681 випадок;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 485 випадків;

Закарпатська область — 678 випадків;

Запорізька область — 320 випадків;

Івано-Франківська область — 1095 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

м. Київ — 1771 випадок;

Київська область — 959 випадків;

Львівська область — 699 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 204 випадки;

Одеська область — 619 випадків;

Полтавська область — 240 випадків;

Рівненська область — 877 випадків;

Сумська область — 152 випадки;

Тернопільська область — 977 випадків;

Харківська область — 528 випадків;

Херсонська область — 156 випадків;

Хмельницька область — 165 випадків;

Чернівецька область — 2179 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.