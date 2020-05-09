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В Україні підтвердили 14 710 випадків зараження коронавірусом

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В Україні підтвердили 14 710 випадків зараження коронавірусом

Станом на 9 травня в Україні виявили 515 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих з початку епідемії – 14 710.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 9 травня. 

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За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили у 515 осіб, з них – 49 дітей і 96 медпрацівників.

198 людей були госпіталізовані за минулу добу. На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків. Всього з початку епідемії померло 376 осіб, більшість з яких мали супутні захворювання. 

Найбільше випадків інфікування за останню добу підтвердили у Чернівецькій області, Харківській області і у місті Київ.

З позитивних новин – 203 людей одужали. Всього є 2909 пацієнтів, яким вдалося побороти вірус.

Яка кількість хворих в областях України

Вінницька область — 522 випадки;
Волинська область — 445 випадків;
Дніпропетровська область — 681 випадок;
Донецька область — 99 випадків;
Житомирська область — 485 випадків;
Закарпатська область — 678 випадків;
Запорізька область — 320 випадків;
Івано-Франківська область — 1095 випадків;
Кіровоградська область — 411 випадків;
м. Київ — 1771 випадок;
Київська область — 959 випадків;
Львівська область — 699 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 204 випадки;
Одеська область — 619 випадків;
Полтавська область — 240 випадків;
Рівненська область — 877 випадків;
Сумська область — 152 випадки;
Тернопільська область — 977 випадків;
Харківська область — 528 випадків;
Херсонська область — 156 випадків;
Хмельницька область — 165 випадків;
Чернівецька область — 2179 випадків;
Черкаська область — 333 випадки;
Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. 

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Максим Степанов Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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