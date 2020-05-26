В Україні підтвердили 21 584 випадків зараження COVID-19: за добу кількість зросла
Станом на 26 травня в Україні виявили 339 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Про це пише пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України.
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Всього з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 21 584 людей, 7575 пацієнтів видужали, летальних випадків – 644.
Усього в Україні досліджено 301 736 зразків методом ПЛР. Додам, що серед кількості хворих – 1581 дитина та 4183 медики.
На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 пацієнтів, зокрема одна дитина та 22 медики.
Коронавірус в областях України станом на 26 травня:
- Вінницька область — 910 випадків;
- Волинська область — 805 випадків;
- Дніпропетровська область — 895 випадків;
- Донецька область — 155 випадків;
- Житомирська область — 647 випадків;
- Закарпатська область — 1092 випадки;
- Запорізька область — 416 випадків;
- Івано-Франківська область — 1306 випадків;
- Кіровоградська область — 482 випадки;
- м Київ — 2710 випадків;
- Київська область — 1458 випадків.
- Львівська область — 1405 випадків;
- Луганська область — 44 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 842 випадки;
- Полтавська область — 267 випадків;
- Рівненська область — 1475 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1124 випадки;
- Харківська область — 930 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 370 випадків;
- Чернівецька область — 3101 випадок;
- Черкаська область — 392 випадки;
- Чернігівська область — 134 випадки.
У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.