В Україні підтвердили 21 584 випадків зараження COVID-19: за добу кількість зросла

Станом на 26 травня в Україні виявили 339 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це пише пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Читайте також ВООЗ призупинила випробування експериментальних ліків від COVID-19, які МОЗ дозволило в Україні

Всього з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 21 584 людей, 7575 пацієнтів видужали, летальних випадків – 644.

Усього в Україні досліджено 301 736 зразків методом ПЛР. Додам, що серед кількості хворих – 1581 дитина та 4183 медики.

На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 пацієнтів, зокрема одна дитина та 22 медики.

Коронавірус в областях України станом на 26 травня:

Вінницька область — 910 випадків;

Волинська область — 805 випадків;

Дніпропетровська область — 895 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 647 випадків;

Закарпатська область — 1092 випадки;

Запорізька область — 416 випадків;

Івано-Франківська область — 1306 випадків;

Кіровоградська область — 482 випадки;

м Київ — 2710 випадків;

Київська область — 1458 випадків.

Львівська область — 1405 випадків;

Луганська область — 44 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 842 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1475 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1124 випадки;

Харківська область — 930 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 370 випадків;

Чернівецька область — 3101 випадок;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернігівська область — 134 випадки.

У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.