В Україні побільшало хворих на коронавірус у зв’язку з пом’якшеннями карантину. Кількість хворих почала зростати після зняття частини обмежень 12 травня.

Що кажуть у МОЗ

"Якщо ми побачимо тренди зростання (захворюваності на коронавірус – 24 канал), ці тренди чітко прослідковуються з пом’якшенням карантину на території нашої держави", – сказав 18 червня на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Коли почали пом'якшувати карантин

"Перший етап пом’якшення був 12 травня. Після цього ми говорили про другий, третій, четвертий етапи. 25 травня відкрився метрополітен і дитячі садочки. 22 (травня – 24 канал) – другий етап – громадський транспорт", – нагадав Ляшко.

Інкубаційний період коронавірусу становить 14 днів. Але найбільша кількість випадків реєструється в інкубаційному періоді на 5 – 7 день, наголосив головний санітарний лікар.

Ми чітко бачимо тренди того, що після того, як Україна почала пом’якшувати карантин, перейшла на стратегію стримування, в нас розпочалось зростання кількості випадків,

– наголосив Ляшко та продемонстрував відповідну мапу.



Мапа зростання випадків коронавірусу та пом'якшення карантину в Україні / Скриншот з відео

За добу 17 червня в Україні зафіксували 829 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Загалом з початку пандемії в країні зареєстровано 34 063 випадки.

Зауважимо, що карантин в Україні продовжили до 31 липня. Цьому посприяло стабільне збільшення хворих на коронавірус і те, що багато хто сприймає послаблення карантинних заходів, як повне скасування обмежень.



Карантин в Україні продовжили до 31 липня: що можуть заборонити / Інфографіка 24 каналу