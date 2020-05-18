В Україні в половині випадків COVID-19 не можуть знайти джерело інфікування
В Україні в половині випадків зараження коронавірусом не змогли встановити джерело інфікування.
Про це заявив очільник Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді".
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50% – це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% – це тісний контакт з підтвердженим випадком і 8% – там, де був факт подорожі,
– розповів він.
За словами очільника ЦГЗ, у випадках, коли не можуть встановити джерело COVID-19, хвора людина не пам’ятає, з ким вона контактувала, або ж вона була в місцях масового скупчення людей, де могли перебувати хворі.
Кузін додав, що також важко встановити джерело інфікування, коли людина мала багато контактів з іншими людьми, наприклад по роботі.
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