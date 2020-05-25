В Україні створять тримісячний запас ліків проти COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив сформувати в лікарнях першої хвилі запас засобів індивідуального захисту з розрахунку на три місяці.

Це питання обговорили та погодили на нараді щодо медичних закупівель, пов’язаних із запобіганням поширенню COVID-19, передає Урядовий портал.

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Денис Шмигаль “Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі”.

За його словами, товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях. Але також дав доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що виділили близько 3 мільярдів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного устаткування, тощо.

"У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro", але за скороченою процедурою", – заявив міністр.