В Україні створять тримісячний запас ліків проти COVID-19
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив сформувати в лікарнях першої хвилі запас засобів індивідуального захисту з розрахунку на три місяці.
Це питання обговорили та погодили на нараді щодо медичних закупівель, пов’язаних із запобіганням поширенню COVID-19, передає Урядовий портал.
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За його словами, товари українського виробництва мають бути пріоритетом в держзакупівлях. Але також дав доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що виділили близько 3 мільярдів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного устаткування, тощо.
"У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro", але за скороченою процедурою", – заявив міністр.