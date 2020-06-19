В Україні збільшується оплата лікування гострого інфаркту міокарда з 16 тисяч гривень до 30 тисяч гривень за один пролікований випадок.

Також Кабмін виділив більшу суму на лікування інсульту: з 19 тисяч гривень до 26 тисяч гривень. Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 19 червня, пише Здоров'я 24.

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На засідання уряду повідомлено про збільшення зарплати медикам. Кабмін додає у 2020 році на оплату їхньої роботи 8 мільярдів гривень.

Крім того, було додатково виділено 141 мільйон гривень для виплат медикам, які борються з коронавірусом COVID-19.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу