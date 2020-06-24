Міністерство охорони здоров'я готується відкривати другу хвилю лікарень, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 24 червня, пише Здоров'я 24.

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Так, в лікарні потрапляють пацієнти з тяжким перебігом коронавірусної інфекції. Через це, за словами міністра, необхідно розгортати другу хвилю лікарень.

У деяких областях з таким ставленням громадян різке зростання кількості осіб, яких госпіталізують, збільшується. У зв'язку з цим нам необхідно відкривати другу хвилю (лікарень),

– сказав Степанов.

Міністр зазначив, що в Україні значно зростає кількість госпіталізацій з COVID-19, а також кількість людей з пневмонією.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже підготували понад 11 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

"З 23 тисяч ліжок в лікарнях першої хвилі зайняті хворими 3895. З них у відділеннях інтенсивної терапії зайняті 350 ліжок. На штучній вентиляції легень знаходяться 82 пацієнти в лікарнях першої хвилі. Паралельно ми готуємо лікарні другої хвилі, і зараз у нас підготовлені 11576 ліжок" , – наголосив Ляшко.