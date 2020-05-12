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В Україні виявили 16 023 хворих на коронавірус COVID-19

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Кількість хворих українців на коронавірус 12 травня
Кількість хворих українців на коронавірус 12 травня / Getty Images

За останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 375.

Станом на 12 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні становить 16 023. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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Серед нових хворих коронавірусну інфекцію підтвердили у 22 дітей і 88 медичних працівників.

Всього з початку епідемії в Україні заразилися на COVID-19 понад тисячі дітей і 2114 медпрацівників. За минулу добу 116 осіб госпіталізовано.

На жаль, зафіксовано 17 летальних випадків. Усі пацієнти мали супутні хронічні захворювання. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, загалом померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Найбільше збільшення кількості хворих було зафіксовано у Чернівецькій і Рівненській областях, а також в Києві.

З позитивних новин – загалом 3 373 пацієнти (за останню добу – 85) вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Кількість хворих в областях:

  • Вінницька обл. — 580 (309 одужали);
  • Волинська обл. — 496 (119 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 748 (75 одужали);
  • Донецька обл. — 100 (20 одужали);
  • Житомирська обл. — 525 (54 одужали);
  • Закарпатська обл. — 748 (101 одужали);
  • Запорізька обл. — 331 (125 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1133 (294 одужали);
  • м. Київ — 1930 (138 одужали);
  • Київська обл. — 1023 (173 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 425 (243 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (14 одужали);
  • Львівська обл. — 825 (158 одужали);
  • Миколаївська обл. — 225 (49 одужали);
  • Одеська обл. — 653 (39 одужали);
  • Полтавська обл. — 248 (112 одужали);
  • Рівненська обл. — 1028 (149 одужали);
  • Сумська обл. — 157 (74 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1021 (362 одужали);
  • Харківська обл. — 623 (80 одужали);
  • Херсонська обл. — 162 (80 одужали);
  • Хмельницька обл. — 182 (53 одужали);
  • Черкаська обл. — 343 (147 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2 396 (390 одужали);
  • Чернігівська обл. — 79 (15 одужали).

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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