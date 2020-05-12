В Україні виявили 16 023 хворих на коронавірус COVID-19

За останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 375.

Станом на 12 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні становить 16 023. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Читайте також Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня: відповідь прем'єра

Серед нових хворих коронавірусну інфекцію підтвердили у 22 дітей і 88 медичних працівників.

Всього з початку епідемії в Україні заразилися на COVID-19 понад тисячі дітей і 2114 медпрацівників. За минулу добу 116 осіб госпіталізовано.

На жаль, зафіксовано 17 летальних випадків. Усі пацієнти мали супутні хронічні захворювання. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, загалом померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Найбільше збільшення кількості хворих було зафіксовано у Чернівецькій і Рівненській областях, а також в Києві.

З позитивних новин – загалом 3 373 пацієнти (за останню добу – 85) вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Кількість хворих в областях:

Вінницька обл. — 580 (309 одужали);

Волинська обл. — 496 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. — 748 (75 одужали);

Донецька обл. — 100 (20 одужали);

Житомирська обл. — 525 (54 одужали);

Закарпатська обл. — 748 (101 одужали);

Запорізька обл. — 331 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1133 (294 одужали);

м. Київ — 1930 (138 одужали);

Київська обл. — 1023 (173 одужали);

Кіровоградська обл. — 425 (243 одужали);

Луганська обл. — 42 (14 одужали);

Львівська обл. — 825 (158 одужали);

Миколаївська обл. — 225 (49 одужали);

Одеська обл. — 653 (39 одужали);

Полтавська обл. — 248 (112 одужали);

Рівненська обл. — 1028 (149 одужали);

Сумська обл. — 157 (74 одужали);

Тернопільська обл. — 1021 (362 одужали);

Харківська обл. — 623 (80 одужали);

Херсонська обл. — 162 (80 одужали);

Хмельницька обл. — 182 (53 одужали);

Черкаська обл. — 343 (147 одужали);

Чернівецька обл. — 2 396 (390 одужали);

Чернігівська обл. — 79 (15 одужали).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.