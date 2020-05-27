В Україні виявили 21 905 випадків зараження коронавірусом
Станом на 27 травня в Україні підтвердили 321 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
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Всього в Україні на COVID-19 захворіли 21 905 людей, з них – 7 995 одужали. На жаль, зафіксовано 658 летальних випадків.
Стосовно зараження медпрацівників в країні захворіла 4241 людина. Всього одужало близько 2 тисячі медиків.
За минулу добу ще 14 людей померли від коронавірусу, а 420 – одужали. Усього в Україні є 54 885 підозр на COVID-19.
Додамо, що в Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Донецькій областях за добу не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
Кількість хворих на коронавірус в областях
- У Вінницькій області – 932;
- У Волинській області – 814;
- У Дніпропетровській області – 905;
- У Донецькій області – 155;
- У Житомирській області – 660;
- У Закарпатській області – 1 104;
- У Запорізькій області – 420;
- В Івано-Франківській області – 1 327;
- У Кіровоградській області – 489;
- У місті Києві – 2 739;
- У Київській області – 1 474;
- У Львівській області – 1 443;
- У Луганській області – 45;
- У Миколаївській області – 281;
- В Одеській області – 853;
- У Полтавській області – 267;
- У Рівненській області – 1 514;
- У Сумській області – 166;
- У Тернопільській області – 1 126;
- У Харківській області – 959;
- У Херсонській області – 177;
- У Хмельницькій області – 381;
- У Чернівецькій області – 3 144;
- У Черкаській області – 393;
- У Чернігівській області – 137.
У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.