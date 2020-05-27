24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

В Україні виявили 21 905 випадків зараження коронавірусом

- Читать новость на русском
В Україні виявили 21 905 випадків зараження коронавірусом
В Україні виявили 21 905 випадків зараження коронавірусом / Getty Images

Станом на 27 травня в Україні підтвердили 321 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Читайте також Новий епіцентр COVID-19: Латинська Америка опинилась на межі виживання

Всього в Україні на COVID-19 захворіли 21 905 людей, з них – 7 995 одужали. На жаль, зафіксовано 658 летальних випадків.

Стосовно зараження медпрацівників в країні захворіла 4241 людина. Всього одужало близько 2 тисячі медиків. 

За минулу добу ще 14 людей померли від коронавірусу, а 420 – одужали. Усього в Україні є 54 885 підозр на COVID-19.

Додамо, що в Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Донецькій областях за добу не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Кількість хворих на коронавірус в областях

  • У Вінницькій області – 932;
  • У Волинській області – 814;
  • У Дніпропетровській області – 905;
  • У Донецькій області – 155;
  • У Житомирській області – 660;
  • У Закарпатській області – 1 104;
  • У Запорізькій області – 420;
  • В Івано-Франківській області – 1 327;
  • У Кіровоградській області – 489;
  • У місті Києві – 2 739;
  • У Київській області – 1 474;
  • У Львівській області – 1 443;
  • У Луганській області – 45;
  • У Миколаївській області – 281;
  • В Одеській області – 853;
  • У Полтавській області – 267;
  • У Рівненській області – 1 514;
  • У Сумській області – 166;
  • У Тернопільській області – 1 126;
  • У Харківській області – 959;
  • У Херсонській області – 177;
  • У Хмельницькій області – 381;
  • У Чернівецькій області – 3 144;
  • У Черкаській області – 393;
  • У Чернігівській області – 137.

У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
25 травня , 18:55 Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
Олександр Бевза
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза