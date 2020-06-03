В Україні виявили 24 823 випадки зараження коронавірусом
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 483 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 3 червня 09:00 в країні виявили 24 823 хворих на COVID-19.
Про епідеміологічну ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу поширення COVID-19 апарату РНБО України.
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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 24 823 пацієнтів з COVID-19, 13 648 з яких продовжують хворіти.
10 439 пацієнтів вже одужали, але 735 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Впродовж минулої доби хворобу виявили у 483 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Львівській області, де від учора коронавірус підтвердили у 96 осіб.
Натомість з весь час найбільше випадків зараження виявили у Чернівецькій області та у Києві. Це єдині регіони, у яких кількість хворих перевищує 3 тисячі.
COVID-19 в областях України станом на 3 червня:
- Вінницька область – 1050;
- Волинська область – 959;
- Дніпропетровська область – 950;
- Донецька область – 166;
- Житомирська область – 780;
- Закарпатська область – 1236;
- Запорізька область – 463;
- Івано-Франківська область – 1456;
- Кіровоградська область – 523;
- Київ – 3133;
- Київська область – 1652;
- Львівська область – 1830;
- Луганська область – 49;
- Миколаївська область – 295;
- Одеська область – 913;
- Полтавська область – 272;
- Рівненська область – 1873;
- Сумська область – 174;
- Тернопільська область – 1200;
- Харківська область – 1131;
- Херсонська область – 179;
- Хмельницька область – 469;
- Чернівецька область – 3442;
- Черкаська область – 416;
- Чернігівська область – 203;