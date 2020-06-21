В Україні виявили 36 560 випадків коронавірусу COVID-19
Від учора в Україні зареєстрували 735 нових пацієнтів з COVID-19. Відтак, станом на ранок 21 червня в Україні виявлено 36 560 випадків зараження коронавірусом.
Про ситуацію з COVID-10 в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусної інфекції апарату РНБО України.
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Від початку пандемії в Україні виявили 36 560 випадків зараження коронавірусом. Нині від хвороби лікуються 19 152 пацієнти.
На жаль, за минулу добу зафіксували ще 8 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. За весь час на території України померли 1 002 людини з коронавірусом.
Впродовж останнього дня виписали ще 103 людини. Натомість від початку пандемії одужали 16 509 пацієнтів.
За минулу добу коронавірус виявили у 735 людей. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували на Львівщині (+101), Рівненщині (+96) та на Закарпатті (+80). Натомість у столиці виявили 73 нових хворих, а на Буковині – 56.
COVID-19 в областях України 21 червня
- Вінницька область – 1647;
- Волинська область – 1782;
- Дніпропетровська область – 1042;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 1257;
- Закарпатська область – 2149;
- Запорізька область – 554;
- Івано-Франківська область – 2015;
- Кіровоградська область – 620;
- Київ – 4325;
- Київська область – 2208;
- Львівська область – 3780;
- Луганська область – 72;
- Миколаївська область – 358;
- Одеська область – 1266;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 2872;
- Сумська область – 257;
- Тернопільська область – 1688;
- Харківська область – 1805;
- Херсонська область – 186;
- Хмельницька область – 622;
- Чернівецька область – 4324;
- Черкаська область – 603;
- Чернігівська область – 475.
Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.