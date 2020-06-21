Від учора в Україні зареєстрували 735 нових пацієнтів з COVID-19. Відтак, станом на ранок 21 червня в Україні виявлено 36 560 випадків зараження коронавірусом.

Про ситуацію з COVID-10 в Україні повідомляє система моніторингу поширення коронавірусної інфекції апарату РНБО України.

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Від початку пандемії в Україні виявили 36 560 випадків зараження коронавірусом. Нині від хвороби лікуються 19 152 пацієнти.

На жаль, за минулу добу зафіксували ще 8 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. За весь час на території України померли 1 002 людини з коронавірусом.

Впродовж останнього дня виписали ще 103 людини. Натомість від початку пандемії одужали 16 509 пацієнтів.

За минулу добу коронавірус виявили у 735 людей. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували на Львівщині (+101), Рівненщині (+96) та на Закарпатті (+80). Натомість у столиці виявили 73 нових хворих, а на Буковині – 56.

COVID-19 в областях України 21 червня

Вінницька область – 1647;

Волинська область – 1782;

Дніпропетровська область – 1042;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 1257;

Закарпатська область – 2149;

Запорізька область – 554;

Івано-Франківська область – 2015;

Кіровоградська область – 620;

Київ – 4325;

Київська область – 2208;

Львівська область – 3780;

Луганська область – 72;

Миколаївська область – 358;

Одеська область – 1266;

Полтавська область – 291;

Рівненська область – 2872;

Сумська область – 257;

Тернопільська область – 1688;

Харківська область – 1805;

Херсонська область – 186;

Хмельницька область – 622;

Чернівецька область – 4324;

Черкаська область – 603;

Чернігівська область – 475.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу