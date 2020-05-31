Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтвердили 23 672 випадки коронавірусної інфекції COVID-19

Нові дані опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Всього з початку епідемії в Україні захворіло 23 672 людей на коронавірус, 708 з хворих, на жаль, померли. З позитивних новин – 9 538 осіб одужали.

За останню добу виявлено 468 нових випадків зараження коронавірусом. Ще днем раніше кількість хворих за день була 393, відповідно, що випадки в Україні зростають.

Кількість летальних випадків від ускладнень, спричинених коронавірусом, збільшилася на 12. Крім того, 227 осіб змогли подолати хворобу і повністю одужати від COVID-19.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Києві – 81, Львівській області – 50, Чернівецькій області – 43, Харківській – 41, Житомирській – 40.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу