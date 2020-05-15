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В Україні виявили 483 нових випадки коронавірусу за добу

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В Україні виявили 483 нових випадки коронавірусу за добу
В Україні виявили 483 нових випадки коронавірусу за добу / Getty Images

Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні є 17 330 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

Нові дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу (СОТА). 

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Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (2600) і у місті Київ (2 068).  За минулу добу підтвердили 483 нових випадків.

На жаль, зафіксовано 20 летальних випадків. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 476 людей.

З позитивних новин – 330 пацієнтам вдалося одужати (всього – 4 473).

Додамо, що всього в Україні є 17 330 хворих, з них – 3 420 медпрацівників.

Скільки хворих в областях України

  • Вінницька область — 674 випадки;
  • Волинська область — 582 випадки;
  • Дніпропетровська область — 791 випадок;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 538 випадків;
  • Закарпатська область — 816 випадків;
  • Запорізька область — 356 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1188 випадків;
  • Кіровоградська область — 437 випадків;
  • м. Київ — 2068 випадків;
  • Київська область — 1094 випадки;
  • Львівська область — 942 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 228 випадків;
  • Одеська область — 712 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1074 випадки;
  • Сумська область — 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1060 випадків;
  • Харківська область — 757 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 222 випадки;
  • Чернівецька область — 2600 випадків;
  • Черкаська область — 350 випадків;
  • Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. 

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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