В Україні виявили 483 нових випадки коронавірусу за добу

Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні є 17 330 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

Нові дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу (СОТА).

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Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (2600) і у місті Київ (2 068). За минулу добу підтвердили 483 нових випадків.

На жаль, зафіксовано 20 летальних випадків. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 476 людей.

З позитивних новин – 330 пацієнтам вдалося одужати (всього – 4 473).

Додамо, що всього в Україні є 17 330 хворих, з них – 3 420 медпрацівників.

Скільки хворих в областях України

Вінницька область — 674 випадки;

Волинська область — 582 випадки;

Дніпропетровська область — 791 випадок;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 538 випадків;

Закарпатська область — 816 випадків;

Запорізька область — 356 випадків;

Івано-Франківська область — 1188 випадків;

Кіровоградська область — 437 випадків;

м. Київ — 2068 випадків;

Київська область — 1094 випадки;

Львівська область — 942 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 712 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1074 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1060 випадків;

Харківська область — 757 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 222 випадки;

Чернівецька область — 2600 випадків;

Черкаська область — 350 випадків;

Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19.

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