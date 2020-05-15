В Україні виявили 483 нових випадки коронавірусу за добу
Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні є 17 330 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.
Нові дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу (СОТА).
Читайте також ВООЗ: Європа повинна готуватися до другої та третьої смертельних хвиль COVID-19
Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (2600) і у місті Київ (2 068). За минулу добу підтвердили 483 нових випадків.
На жаль, зафіксовано 20 летальних випадків. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 476 людей.
З позитивних новин – 330 пацієнтам вдалося одужати (всього – 4 473).
Додамо, що всього в Україні є 17 330 хворих, з них – 3 420 медпрацівників.
Скільки хворих в областях України
- Вінницька область — 674 випадки;
- Волинська область — 582 випадки;
- Дніпропетровська область — 791 випадок;
- Донецька область — 121 випадок;
- Житомирська область — 538 випадків;
- Закарпатська область — 816 випадків;
- Запорізька область — 356 випадків;
- Івано-Франківська область — 1188 випадків;
- Кіровоградська область — 437 випадків;
- м. Київ — 2068 випадків;
- Київська область — 1094 випадки;
- Львівська область — 942 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 228 випадків;
- Одеська область — 712 випадків;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1074 випадки;
- Сумська область — 158 випадків;
- Тернопільська область — 1060 випадків;
- Харківська область — 757 випадків;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 222 випадки;
- Чернівецька область — 2600 випадків;
- Черкаська область — 350 випадків;
- Чернігівська область — 96 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Скільки коронавірус тримається в повітрі після розмови з інфікованою людиною: дослідження14 травня , 21:39
-
Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗСсьогодні , 08:27
-
МОЗ дозволило виробництво апаратів ШВЛ, які не лише небезпечні, а й не є апаратами ШВЛ, – Супрун14 травня , 22:25