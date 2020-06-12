В Україні виявили 683 нових випадки зараження COVID-19: актуальна статистика
В Україні підтвердили 683 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією за минулу добу.
Коронавірус в Україні: яка ситуація станом на 12 червня
Загальна кількість виявлених випадків інфікування у Україні з початку пандемії становить 29 753. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я.
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На жаль, станом на 12 червня зафіксовано 16 нових летальних випадків. Всього померло 870 пацієнтів.
Додамо, що це вже другий день поспіль в Україні підтверджують близько 700 випадків зараження коронавірусом. Ці дані є рекордними з початку пандемії в країні.
За минулу добу одужали 426 осіб. Загалом кількість хворих, які подолали вірус, сягає близько 13,5 тисяч.
Найбільше хворих виявлено у місті Києві (3766), Чернівецькій (3831) та Львівській (2526) областях.
Важливо! У статистиці відсутні дані з АР Крим і території ОРДЛО через тимчасову окупацію.
Скільки хворих в областях України
- Чернівецька область – 3831 (+38)
- Київ – 3766 (+95)
- Львівська область – 2526 (+112)
- Рівненська область – 2231 (+56)
- Київська область – 1931 (+12)
- Івано-Франківська область – 1669 (+20)
- Закарпатська область – 1506 (+35)
- Харківська область – 1426 (+52)
- Тернопільська область – 1372 (+23)
- Вінницька область – 1317 (+81)
- Волинська область – 1313 (+47)
- Одеська область – 1065 (+20)
- Житомирська область – 1013 (+21)
- Дніпропетровська область – 983 (+2)
- Кіровоградська область – 568 (+5)
- Хмельницька область – 529 (+6)
- Черкаська область – 517 (+11)
- Запорізька область – 515 (+5)
- Чернігівська область – 366 (+25)
- Миколаївська область – 316 (+5)
- Донецька область – 279 (+10)
- Полтавська область – 277 (+1)
- Сумська область – 204 (+1)
- Херсонська область – 179
- Луганська область – 54
Як пояснили зростання інфікованих у МОЗ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив таке зростання кількості заражених усуненням черги на тестування у лабораторіях.
Загаломв Україні здійснюють від 10 до 12 тисяч ПЛР-тестів за добу, і ще 5 – 7 тисяч тестів методом ІФА.