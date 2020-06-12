В Україні підтвердили 683 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією за минулу добу.

Коронавірус в Україні: яка ситуація станом на 12 червня

Загальна кількість виявлених випадків інфікування у Україні з початку пандемії становить 29 753. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я.

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На жаль, станом на 12 червня зафіксовано 16 нових летальних випадків. Всього померло 870 пацієнтів.

Додамо, що це вже другий день поспіль в Україні підтверджують близько 700 випадків зараження коронавірусом. Ці дані є рекордними з початку пандемії в країні.

За минулу добу одужали 426 осіб. Загалом кількість хворих, які подолали вірус, сягає близько 13,5 тисяч.

Найбільше хворих виявлено у місті Києві (3766), Чернівецькій (3831) та Львівській (2526) областях.

Важливо! У статистиці відсутні дані з АР Крим і території ОРДЛО через тимчасову окупацію.

Скільки хворих в областях України

Чернівецька область – 3831 (+38)

Київ – 3766 (+95)

Львівська область – 2526 (+112)

Рівненська область – 2231 (+56)

Київська область – 1931 (+12)

Івано-Франківська область – 1669 (+20)

Закарпатська область – 1506 (+35)

Харківська область – 1426 (+52)

Тернопільська область – 1372 (+23)

Вінницька область – 1317 (+81)

Волинська область – 1313 (+47)

Одеська область – 1065 (+20)

Житомирська область – 1013 (+21)

Дніпропетровська область – 983 (+2)

Кіровоградська область – 568 (+5)

Хмельницька область – 529 (+6)

Черкаська область – 517 (+11)

Запорізька область – 515 (+5)

Чернігівська область – 366 (+25)

Миколаївська область – 316 (+5)

Донецька область – 279 (+10)

Полтавська область – 277 (+1)

Сумська область – 204 (+1)

Херсонська область – 179

Луганська область – 54

Як пояснили зростання інфікованих у МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив таке зростання кількості заражених усуненням черги на тестування у лабораторіях.

Загаломв Україні здійснюють від 10 до 12 тисяч ПЛР-тестів за добу, і ще 5 – 7 тисяч тестів методом ІФА.