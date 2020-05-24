В Україні виявили майже 21 тисячу випадків інфікування COVID-19

Станом на 24 травня в Україні підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих становить 20 986.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я України.

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За минулу добу, на жаль, зафіксували 12 летальних випадків. З позитивних новин – 179 осіб одужали.

Важливо! Станом на 24 травня в Україні з початку епідемії коронавірусу захворіли 20 986 людей, 7 099 одужали, 617 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (3 028) і у місті Києві (2 623).

Зауважимо, що кількість нових випадків зараження коронавірусом знижується третій день: у п’ятницю було 442 та 432 у суботу.

Кількість хворих в областях України / Дані ЦГЗ за 24 квітня