24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

В Україні виявили майже 21 тисячу випадків інфікування COVID-19

- Читать новость на русском
В Україні виявили майже 21 тисячу випадків інфікування COVID-19
В Україні виявили майже 21 тисячу випадків інфікування COVID-19 / Getty Images

Станом на 24 травня в Україні підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих становить 20 986.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я України.

Читайте також Чи потрібно дітям носити маски в дитсадках: відповідь МОЗ

За минулу добу, на жаль, зафіксували 12 летальних випадків. З позитивних новин – 179 осіб одужали.

Важливо! Станом на 24 травня в Україні з початку епідемії коронавірусу захворіли 20 986 людей, 7 099 одужали, 617 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (3 028) і у місті Києві (2 623).

Зауважимо, що кількість нових випадків зараження коронавірусом знижується третій день: у п’ятницю було 442 та 432 у суботу.


Кількість хворих в областях України / Дані ЦГЗ за 24 квітня

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна