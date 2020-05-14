В Україні виявили ще 422 випадки зараження COVID-19: ситуація по областях

09:14, -

Скільки в Україні хворих на коронавірус / pixabay.com

В Україні за останню добу виявили 422 нових випадки коронавірусної хвороби. Загалом, від початку епідемії 16 847 українців захворіли на COVID-19. З них понад 4 тисячі пацієнтів одужали та 456 померли.