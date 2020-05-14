В Україні виявили ще 422 випадки зараження COVID-19: ситуація по областях
В Україні за останню добу виявили 422 нових випадки коронавірусної хвороби. Загалом, від початку епідемії 16 847 українців захворіли на COVID-19. З них понад 4 тисячі пацієнтів одужали та 456 померли.
Такі дані опублікували на сайті моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.
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За останню добу померли 17 українців від ускладнень коронавірусної недуги.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Чернівецькій області – 2 516 та у Києві – 2012.
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