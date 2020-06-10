В Україні знову зросла кількість людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію – за минулу добу захворіли 525 українців. Таким чином загальна кількість хворих на COVID-19 становить 28 381.

На жаль, сьогодні 10 червня в Україні зафіксували рекорд за кількістю летальних випадків за добу. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ України, пише 24 канал.

Читайте також Новий препарат ефективний проти головного ускладнення COVID-19

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 28 381 людина, з них 12 769 одужали, померли – 833.

Кількість хворих на коронавірус в областях станом на 10 червня:

Вінницька область – 1192 випадки;

Волинська область – 1214 випадків;

Дніпропетровська область – 971 випадок;

Донецька область – 246 випадків;

Житомирська область – 973 випадки;

Закарпатська область – 1448 випадків;

Запорізька область – 502 випадки;

Івано-Франківська область – 1622 випадки;

Кіровоградська область – 562 випадки;

м. Київ – 3580 випадків;

Київська область – 1865 випадків;

Львівська область – 2289 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Миколаївська область – 309 випадків;

Одеська область – 1028 випадків;

Полтавська область – 276 випадків;

Рівненська область – 2122 випадки;

Сумська область – 198 випадків;

Тернопільська область –1313 випадків;

Харківська область – 1338 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 520 випадків;

Чернівецька область – 3757 випадків;

Черкаська область – 501 випадок;

Чернігівська область – 320 випадків.

Увага! Кількість нових випадків захворювання різко зросла тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 9 червня методом ПЛР протестували 6 359 українців, 10 червня протестували 14 210 українців.

Усього від початку епідемії COVID-19 українські лабораторії дослідили 445 940 зразків методом ПЛР та 52 012 зразків — методом ІФА.

Який стан хворих на COVID-19

Загалом захворіли 2073 дитини та 5184 медиків. На амбулаторному лікуванні перебували 20 025 пацієнтів, з них 1741 дитина та 4198 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8356 осіб, з них 332 дитини та 986 медики.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 306 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.

З-поміж людей, що одужали, 2981 медпрацівник та 922 дитини.