В Україні зафіксували 15 232 випадки коронавірусу COVID-19
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За останню добу коронавірус виявили ще у 522 громадян України. Відтак, станом на 10 травня 09:00 в Україні зареєстрували 15 тисяч 232 випадки зараження коронавірусною інфекцією.
Про нові випадки зараження повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України.
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Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу
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