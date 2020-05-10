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В Україні зафіксували 15 232 випадки коронавірусу COVID-19

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Коронавірус в Україні станом на 10 травня
Коронавірус в Україні станом на 10 травня / pixabay.com

За останню добу коронавірус виявили ще у 522 громадян України. Відтак, станом на 10 травня 09:00 в Україні зареєстрували 15 тисяч 232 випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Про нові випадки зараження повідомляє система моніторингу поширення коронавірусу Апарату РНБО України. 

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Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Статистика
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