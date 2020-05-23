В Україні зареєстрували 20 580 випадків коронавірусу COVID-19
Від учора наявність коронавірусної інфекції підтвердили ще у 432 людей. Відтак, станом на 23 травня 09:00 в Україні зареєстровано 20 580 випадків зараження COVID-19.
Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу Апарату РНБО України.
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Станом на 13 травня, в Україні зареєстрували 20 580 випадків зараження коронавірусом. Під час ранкового брифінгу очільник МОЗ Степанов повідомив, що з них 1 494 дитини та 4000 медпрацівників.
Від початку пандемії, на території країни одужали 6 929 пацієнтів. На жаль, 605 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
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