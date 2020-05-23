24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

В Україні зареєстрували 20 580 випадків коронавірусу COVID-19

- Читать новость на русском
Коронавірус в Україні станом на 23 травня
Коронавірус в Україні станом на 23 травня / Ілюстративне фото

Від учора наявність коронавірусної інфекції підтвердили ще у 432 людей. Відтак, станом на 23 травня 09:00 в Україні зареєстровано 20 580 випадків зараження COVID-19.

Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу Апарату РНБО України.

Варто знати Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Станом на 13 травня, в Україні зареєстрували 20 580 випадків зараження коронавірусом. Під час ранкового брифінгу очільник МОЗ Степанов повідомив, що з них 1 494 дитини та 4000 медпрацівників. 

Від початку пандемії, на території країни одужали 6 929 пацієнтів. На жаль, 605 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Новина доповнюється...

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Новини України Статистика Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна