В Україні зареєстрували 22 382 випадки коронавірусу COVID-19
Від учора на території країни коронавірус підтвердили ще у 477 людей. Відтак, станом на 09:00 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки зараження COVID-19.
Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 477 нових випадків зараження коронавірусом – це найбільша кількість за останній тиждень.
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 22 382 громадян України. З них 13 274 випадків зараження залишаються активними, адже 8 434 людини одужали, а ще 669 померли.
Від учора найбільше випадків зараження зареєстрували у Рівненській (+74), Львівській (+70) та Чернівецькій (+57) областях.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулий день було здійснено 10 298 досліджень методом ПЛР,
COVID-19 в областях України станом на 28 травня:
- Вінницька область – 947;
- Волинська область – 851;
- Дніпропетровська область – 920;
- Донецька область – 158;
- Житомирська область – 673;
- Закарпатська область – 1124;
- Запорізька область – 425;
- Івано-Франківська область – 1339;
- Кіровоградська область – 495;
- Київ – 2793;
- Київська область – 1517;
- Львівська область – 1513;
- Луганська область – 45;
- Миколаївська область – 282;
- Одеська область – 861;
- Полтавська область – 268;
- Рівненська область – 1588;
- Сумська область – 166;
- Тернопільська область – 1131;
- Харківська область – 981;
- Херсонська область – 177;
- Хмельницька область – 386;
- Чернівецька область – 3201;
- Черкаська область – 401;
- Чернігівська область – 140.
Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Станом на ранок 28 травня Центр громадського здоров'я отримав 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 55 995 таких повідомлень.