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В Україні зареєстрували 22 382 випадки коронавірусу COVID-19

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Коронавірус в Україні станом на 28 травня
Коронавірус в Україні станом на 28 травня / apnews.com

Від учора на території країни коронавірус підтвердили ще у 477 людей. Відтак, станом на 09:00 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки зараження COVID-19.

Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 477 нових випадків зараження коронавірусом – це найбільша кількість за останній тиждень. 

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 22 382 громадян України. З них 13 274 випадків зараження залишаються активними, адже 8 434 людини одужали, а ще 669 померли.

Від учора найбільше випадків зараження зареєстрували у Рівненській (+74), Львівській (+70) та Чернівецькій (+57) областях. 

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулий день було здійснено 10 298 досліджень методом ПЛР,

COVID-19 в областях України станом на 28 травня:

  • Вінницька область – 947;
  • Волинська область – 851;
  • Дніпропетровська область – 920;
  • Донецька область – 158;
  • Житомирська область – 673;
  • Закарпатська область – 1124;
  • Запорізька область – 425;
  • Івано-Франківська область – 1339;
  • Кіровоградська область – 495;
  • Київ – 2793;
  • Київська область – 1517;
  • Львівська область – 1513;
  • Луганська область – 45;
  • Миколаївська область – 282;
  • Одеська область – 861;
  • Полтавська область – 268;
  • Рівненська область – 1588;
  • Сумська область – 166;
  • Тернопільська область – 1131;
  • Харківська область – 981;
  • Херсонська область – 177;
  • Хмельницька область – 386;
  • Чернівецька область – 3201;
  • Черкаська область – 401;
  • Чернігівська область – 140.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Станом на ранок 28 травня Центр громадського здоров'я отримав 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 55 995 таких повідомлень.

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Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Максим Степанов Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я РНБО Статистика
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