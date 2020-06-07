В Україні зареєстрували близько 27 тисяч випадків коронавірусу COVID-19
Від учора в Україні зареєстрували 485 нових пацієнтів з коронавірусом. Натомість від початку пандемії в країні виявлено 26 999 хворих на COVID-19.
Про захворюваність на COVID-19 в країні повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України.
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Станом на 7 червня 09:00 в Україні зареєстрували 26 999 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 14 339 з них залишаються активними.
На жаль, за останню добу померли ще 11 пацієнтів, таким чином статистика летальності зросла до 788.
За весь час пандемії в Україні одужали 12 054 людини.
За минулу добу коронавірус виявили у 485 пацієнтів – найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (+68), Буковині (+54) та у столиці (+43).
COVID-19 в областях України станом на 7 червня:
- Чернівецька область – 3 639;
- Київ – 3 418;
- Львівська область – 2 121;
- Рівненська область – 2 046;
- Київська область – 1 784;
- Івано-Франківська область – 1 562;
- Закарпатська область – 1 322;
- Тернопільська область – 1 275;
- Харківська область – 1 251;
- Вінницька область – 1 136;
- Волинська область – 1 052;
- Одеська область – 996;
- Дніпропетровська область – 971;
- Житомирська область – 881;
- Кіровоградська область – 553;
- Хмельницька область – 518;
- Запорізька область – 495;
- Черкаська область – 460;
- Миколаївська область – 309;
- Чернігівська область – 279;
- Полтавська область – 274;
- Донецька область – 231;
- Сумська область – 193;
- Херсонська область – 179;
- Луганська область – 54.
Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.