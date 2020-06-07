Від учора в Україні зареєстрували 485 нових пацієнтів з коронавірусом. Натомість від початку пандемії в країні виявлено 26 999 хворих на COVID-19.

Про захворюваність на COVID-19 в країні повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України.

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Станом на 7 червня 09:00 в Україні зареєстрували 26 999 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 14 339 з них залишаються активними.

На жаль, за останню добу померли ще 11 пацієнтів, таким чином статистика летальності зросла до 788.

За весь час пандемії в Україні одужали 12 054 людини.

За минулу добу коронавірус виявили у 485 пацієнтів – найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (+68), Буковині (+54) та у столиці (+43).

COVID-19 в областях України станом на 7 червня:

Чернівецька область – 3 639;

Київ – 3 418;

Львівська область – 2 121;

Рівненська область – 2 046;

Київська область – 1 784;

Івано-Франківська область – 1 562;

Закарпатська область – 1 322;

Тернопільська область – 1 275;

Харківська область – 1 251;

Вінницька область – 1 136;

Волинська область – 1 052;

Одеська область – 996;

Дніпропетровська область – 971;

Житомирська область – 881;

Кіровоградська область – 553;

Хмельницька область – 518;

Запорізька область – 495;

Черкаська область – 460;

Миколаївська область – 309;

Чернігівська область – 279;

Полтавська область – 274;

Донецька область – 231;

Сумська область – 193;

Херсонська область – 179;

Луганська область – 54.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу