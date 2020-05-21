В Україні зареєстрували 19 706 випадків коронавірусу COVID-19
Впродовж минулої доби в країні виявили 476 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 08:30 21 травня в Україні зареєстровано 19 706 хворих на COVID-19.
Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в Україні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Від учора коронавірус підтвердили у ще 476 людей, з них 29 дітей та 76 медпрацівників. 115 нових пацієнтів госпіталізували – всі інші лікуються вдома під наглядом лікарів.
З початку пандемії на території країни хворобу виявили у 19 706 людей, з яких 1 405 дітей та 3 833 медпрацівники.
6227 пацієнтів вже одужали, втім 579 не змогли подолати хворобу.
Степанов розповів, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень – 9361. Він додав, що від учора найбільше нових хворих виявили у Рівненській, Київській та Чернівецькій областях і в столиці.
Найскладніша епідеміологічна ситуація в Чернівецькій області – в регіоні виявили 2 842 випадки зараження коронавірусом.
Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Натомість від початку 2020 року до Центру надійшло 49 352 таких повідомлень.
COVID-19 в областях України станом на 21 травня:
- Вінницька область – 788 випадків;
- Волинська область – 698 випадків;
- Дніпропетровська область – 856 випадків;
- Донецька область – 138 випадків;
- Житомирська область – 589 випадків;
- Закарпатська область – 964 випадки;
- Запорізька область – 398 випадків;
- Івано-Франківська область – 1257 випадків;
- Кіровоградська область – 455 випадків;
- Київ – 2475 випадків;
- Київська область – 1316 випадків;
- Львівська область – 1175 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Миколаївська область – 274 випадки;
- Одеська область – 806 випадків;
- Полтавська область – 266 випадків;
- Рівненська область – 1287 випадків;
- Сумська область – 165 випадки;
- Тернопільська область – 1098 випадків;
- Харківська область – 851 випадок;
- Херсонська область – 173 випадки;
- Хмельницька область – 294 випадки;
- Чернівецька область – 2842 випадки;
- Черкаська область – 381 випадок;
- Чернігівська область – 117 випадків.
Увага! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу
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