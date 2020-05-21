24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

В Україні зареєстрували 19 706 випадків коронавірусу COVID-19

- Читать новость на русском
Коронавірус в Україні станом на 21 травня
Коронавірус в Україні станом на 21 травня / AP

Впродовж минулої доби в країні виявили 476 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 08:30 21 травня в Україні зареєстровано 19 706 хворих на COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в Україні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

Актуально Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від учора коронавірус підтвердили у ще 476 людей, з них 29 дітей та 76 медпрацівників. 115 нових пацієнтів госпіталізували – всі інші лікуються вдома під наглядом лікарів. 

З початку пандемії на території країни хворобу виявили у 19 706 людей, з яких 1 405 дітей та 3 833 медпрацівники.

6227 пацієнтів вже одужали, втім 579 не змогли подолати хворобу.

Степанов розповів, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень – 9361. Він додав, що від учора найбільше нових хворих виявили у Рівненській, Київській та Чернівецькій областях і в столиці. 

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Чернівецькій області – в регіоні виявили 2 842 випадки зараження коронавірусом. 

Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Натомість від початку 2020 року до Центру надійшло 49 352 таких повідомлень. 

COVID-19 в областях України станом на 21 травня: 

  • Вінницька область – 788 випадків;
  • Волинська область – 698 випадків;
  • Дніпропетровська область – 856 випадків;
  • Донецька область – 138 випадків;
  • Житомирська область – 589 випадків;
  • Закарпатська область – 964 випадки;
  • Запорізька область – 398 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1257 випадків;
  • Кіровоградська область – 455 випадків;
  • Київ – 2475 випадків;
  • Київська область – 1316 випадків;
  • Львівська область – 1175 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Миколаївська область – 274 випадки;
  • Одеська область – 806 випадків;
  • Полтавська область – 266 випадків;
  • Рівненська область – 1287 випадків;
  • Сумська область – 165 випадки;
  • Тернопільська область – 1098 випадків;
  • Харківська область – 851 випадок;
  • Херсонська область – 173 випадки;
  • Хмельницька область – 294 випадки;
  • Чернівецька область – 2842 випадки;
  • Черкаська область – 381 випадок;
  • Чернігівська область – 117 випадків.

Увага! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Профілактика коронавірусу: як не захворіти

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Інфекція Лікарня Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Статистика Коронавірус в Україні Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна