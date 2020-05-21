В Україні зареєстрували 19 706 випадків коронавірусу COVID-19

Впродовж минулої доби в країні виявили 476 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 08:30 21 травня в Україні зареєстровано 19 706 хворих на COVID-19.

Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в Україні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Актуально Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від учора коронавірус підтвердили у ще 476 людей, з них 29 дітей та 76 медпрацівників. 115 нових пацієнтів госпіталізували – всі інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

З початку пандемії на території країни хворобу виявили у 19 706 людей, з яких 1 405 дітей та 3 833 медпрацівники.

6227 пацієнтів вже одужали, втім 579 не змогли подолати хворобу.

Степанов розповів, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень – 9361. Він додав, що від учора найбільше нових хворих виявили у Рівненській, Київській та Чернівецькій областях і в столиці.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Чернівецькій області – в регіоні виявили 2 842 випадки зараження коронавірусом.

Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Натомість від початку 2020 року до Центру надійшло 49 352 таких повідомлень.

Вінницька область – 788 випадків;

Волинська область – 698 випадків;

Дніпропетровська область – 856 випадків;

Донецька область – 138 випадків;

Житомирська область – 589 випадків;

Закарпатська область – 964 випадки;

Запорізька область – 398 випадків;

Івано-Франківська область – 1257 випадків;

Кіровоградська область – 455 випадків;

Київ – 2475 випадків;

Київська область – 1316 випадків;

Львівська область – 1175 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 274 випадки;

Одеська область – 806 випадків;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1287 випадків;

Сумська область – 165 випадки;

Тернопільська область – 1098 випадків;

Харківська область – 851 випадок;

Херсонська область – 173 випадки;

Хмельницька область – 294 випадки;

Чернівецька область – 2842 випадки;

Черкаська область – 381 випадок;

Чернігівська область – 117 випадків.

Увага! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я