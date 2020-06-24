Українці порушують карантинні обмеження та не дотримуються порад МОЗ в період пандемії. Це впливає на велике зростання кількості хворих на COVID-19. Окрім того, в Україні значно зросла кількість людей із пневмонією.

Це результат легковажності громадян, переконаний міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він заявив про це під час власного традиційного брифінгу, передає 24 канал.

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"Дотримання соціальної дистанції, масковий режим – це ті правила, які українці вперто не хочуть дотримуватися. Результат COVID-19 показує дуже швидко. У нас не лише зростає кількість інфікованих, а й кількість людей що госпіталізуються щодня", – наголосив він.

За словами міністра, за попередню добу кількість нових людей, що протестовані через пневмонію, складає 958 осіб. Таких цифр раніше ще не було.

Кількість людей із пневмонією в Україні різко зростає. Це результат нашої легковажності та відношення до ситуації,

– вважає Степанов.

Глава МОЗ також розповів: коли Україна виходила на пом’якшення карантину, то в уряді шукали баланс і знайшли його.

"Мовиться про баланс між життям країни і запуском економіки та правилами, які не дадуть нам різкого збільшення захворюваності у державі. Якщо одна зі складових балансу порушується, то порушується весь баланс і ми отримуємо те, що є зараз", – пояснив він.

Степанов додав: через несприятливу епідеміологічну ситуацію зараз МОЗ ретельно працює над розгортанням другої хвилі лікарень, що будуть приймати людей хворих на коронавірус.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні