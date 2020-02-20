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Українка не евакуювалась з Китаю, бо не хотіла стати об'єктом цькування

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Евакуація українців з Уханя / ЙОД

Дівчина не евакуювалась з закритого китайського міста Ічан до України. Попри коронавірус, там вона почувається у безпеці.

Українка Христина Раду розповіла, що не повернулась в Україну через те, що не хотіла, аби її цькували, пише Йод

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Я хотіла уникнути цькування, яка зараз відбувається в Україні. Просто я знаю людей, які були тут туристами й полетіли додому, тому що у них не було грошей залишатися тут довше. Зараз вони не можуть перебувати в рідній країні через цькування. Чесно, я дуже засмучена. Насправді, сльози на очах. По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті люди, які прилетіли – нічим не хворі,
поділилася Христина. 

За словами дівчини, якби вона поїхала до себе додому, то була б єдиною людиною, яка б повернулась з Китаю. Українка впевнена, що вдома б її цькували та вважали, що вона хвора. 

Я відчуваю паніку, коли заходжу в Фейсбук і отримую повідомлення від українців. Абсолютно чужі люди пишуть: "Ти помреш. Ти захворієш. Давай відлітай звідти швидше". І я думаю: "Що у нас за менталітет? Як це неприємно". Але є і багато хороших побажань, слава Богу,
– додала українка.

Коротко про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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