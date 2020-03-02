Українка відсвяткувала 24-річчя в обсервації у Нових Санжарах: фото
Вже у четвер, 5 березня, має закінчитися 14-денна обсервація евакуйованих українців та іноземців з Уханя. Протягом цього часу у санаторії в Нових Санжарах відзначили два дні народження.
Нові фото опублікувала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у фейсбуці.
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Скалецька розмістила світлини, на яких евакуйовані з Уханя вітають українку Ольгу за 24-річчям. Усі присутні позують у хірургічних масках, разом з ними і міністерка у захисному костюмі.
"А в нас знову свято: Ольга святкує 24-й день народження. Торт, повітряні кульки і прекрасний настрій присутні. Міцного здоров'я, справжніх друзів, любові та яскравих подій вам, Ольго! Будьте щасливі!" – додала у підписі Зоряна Скалеьцка.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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