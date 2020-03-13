Українка, яка захворіла на коронавірус в Італії, повністю одужала

Українська, яка заразилася коронавірусом в італійському міті Ломбардія, повністю одужала. Відтак, її вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у твіттері.

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Раніше молода українська жінка з Ломбардії поїхала до батьків на південь країни. У Ломбардії в той період вже зафіксували найбільший спалах хвороби в Італії. Натомість через декілька днів жінці стало погано й вона звернулася до лікарні.

27 лютого МЗС повідомили про підозру зараження українки. Того дня її біологічний матеріал передали на аналізи, які показали позитивний результат на коронавірус.

Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі. — Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020

Станом на 13 березня, в Україні виявили 3 випадки зараження Covid-19. Натомість в Італії зафіксували 15 113 хворих на коронавірус та 1 016 смертей через недугу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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