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Українка, яка захворіла на коронавірус в Італії, повністю одужала

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Що відомо про стан хворої українки в Італії / Getty Images

Українська, яка заразилася коронавірусом в італійському міті Ломбардія, повністю одужала. Відтак, її вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у твіттері.

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Раніше молода українська жінка з Ломбардії поїхала до батьків на південь країни. У Ломбардії в той період вже зафіксували найбільший спалах хвороби в Італії. Натомість через декілька днів жінці стало погано й вона звернулася до лікарні.

27 лютого МЗС повідомили про підозру зараження українки. Того дня її біологічний матеріал передали на аналізи, які показали позитивний результат на коронавірус.

Станом на 13 березня, в Україні виявили 3 випадки зараження Covid-19. Натомість в Італії зафіксували 15 113 хворих на коронавірус та 1 016 смертей через недугу.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Лікування МЗС України
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