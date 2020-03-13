Українка, яка захворіла на коронавірус в Італії, повністю одужала
Українська, яка заразилася коронавірусом в італійському міті Ломбардія, повністю одужала. Відтак, її вже виписали з лікарні.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України у твіттері.
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Раніше молода українська жінка з Ломбардії поїхала до батьків на південь країни. У Ломбардії в той період вже зафіксували найбільший спалах хвороби в Італії. Натомість через декілька днів жінці стало погано й вона звернулася до лікарні.
27 лютого МЗС повідомили про підозру зараження українки. Того дня її біологічний матеріал передали на аналізи, які показали позитивний результат на коронавірус.
Станом на 13 березня, в Україні виявили 3 випадки зараження Covid-19. Натомість в Італії зафіксували 15 113 хворих на коронавірус та 1 016 смертей через недугу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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