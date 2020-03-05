Українка, якій відмовили в евакуації з Уханя через собаку, скаржиться, що про неї забули

Українка Анастасія Зінченко, якій відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, скаржиться: про неї всі забули. Історія лише на якийсь час стала гучною, а зараз ситуація навіть погіршилась.

Протягом тижня із дівчиною з українського боку ніхто не контактував. Про свій стан та очікування, які так і не справдились, Анастасія Зінченко написала у своєму інстаграмі.

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"Через 2 тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна вводить заборону. Причина якої є випадок в Гонконзі, – у собаки виявили підозру на коронавірус. Чомусь тільки Україна ввела таку заборону", – скаржиться дівчина.

Пояснення: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 2 березня ввела тимчасову заборону на ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю. Це рішення стосується усіх тварин, враховуючи котів та собак.

Окрім того, українка нарікає: з нею ніхто не контактує та не займається питанням евакуації з Китаю.

Мені не телефонували вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чутно, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли з’явилися вже нові проблеми,

– пояснює Зінченко.

Українка каже, що не знає, чого їй чекати далі. На карантині в Ухані вона перебуває з собакою Мішею з 20 січня. Виходити на вулицю не можна, продукти у неї є, а ось з питною водою – виникають труднощі. Зінченко не вважає себе винною у тому, що не схотіла евакуйовуватись із Китаю без собаки. Вона пояснює: не могла залишити в Ухані члена своєї сім’ї.

"Я не винна в тому, що я – єдина відмовилася летіти без своєї собаки, відмовилася її кинути, винесла цю проблему на загальний огляд. Ті, у кого теж є домашні тварини, розуміють – вони несуть за них відповідальність", – додала Зінченко.

Що відомо про відмову в евакуації Зінченко? 19 лютого дівчина не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили.



Коронавірус у цифрах/ інфографіка 24 каналу