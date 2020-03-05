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Українка, якій відмовили в евакуації з Уханя через собаку, скаржиться, що про неї забули

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Анастасія Зінченко / фото із соцмереж

Українка Анастасія Зінченко, якій відмовили в евакуації з китайського Уханя через те, що вона хотіла забрати з собою домашнього улюбленця, скаржиться: про неї всі забули. Історія лише на якийсь час стала гучною, а зараз ситуація навіть погіршилась.

Протягом тижня із дівчиною з українського боку ніхто не контактував. Про свій стан та очікування, які так і не справдились, Анастасія Зінченко написала у своєму інстаграмі.

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"Через 2 тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна вводить заборону. Причина якої є випадок в Гонконзі, – у собаки виявили підозру на коронавірус. Чомусь тільки Україна ввела таку заборону", – скаржиться дівчина.

Пояснення: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 2 березня ввела тимчасову заборону на ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю. Це рішення стосується усіх тварин, враховуючи котів та собак.

Окрім того, українка нарікає: з нею ніхто не контактує та не займається питанням евакуації з Китаю.

Мені не телефонували вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чутно, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли з’явилися вже нові проблеми,
– пояснює Зінченко.

Українка каже, що не знає, чого їй чекати далі. На карантині в Ухані вона перебуває з собакою Мішею з 20 січня. Виходити на вулицю не можна, продукти у неї є, а ось з питною водою – виникають труднощі. Зінченко не вважає себе винною у тому, що не схотіла евакуйовуватись із Китаю без собаки. Вона пояснює: не могла залишити в Ухані члена своєї сім’ї.

"Я не винна в тому, що я  – єдина відмовилася летіти без своєї собаки, відмовилася її кинути, винесла цю проблему на загальний огляд. Ті, у кого теж є домашні тварини, розуміють – вони несуть за них відповідальність", – додала Зінченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи.

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Що відомо про відмову в евакуації Зінченко? 19 лютого дівчина не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах/ інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Китай Коронавірус Covid-19 Новини України Світ тварин Новини політики
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