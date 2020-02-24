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Українське консульство в Мілані припиняє обслуговування громадян через коронавірус

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Спалах коронавірусу в Італії / unsplash.com

З 25 лютого Генконсульство України в Мілані не прийматиме громадян та не видаватиме документи. На випадок надзвичайних ситуацій працюватиме гаряча лінія.

Генконсульство України в Мілані за погодженням МЗС України тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів.

До теми: Скалецька відреагувала на спалах коронавірусу в Італії

За словами прес-служби, робота консульства відновиться після того, як від регіональних органів влади Ломбардії будуть надані відповідні рекомендації.

Важливо: Консульство наголосило на тому, що у випадку надзвичайної ситуації (втраті документів, підтвердженій необхідності термінового виїзду в Україну, смерті родича, ДТП, арешті тощо) необхідно звертатися на гарячу лінію консульства +39 348 725 4038 або написати листа на електронну скриньку [email protected]

Нагадаємо, що станом на 24 лютого в Італії зафіксовано 6 летальних випадків від ускладнень коронавірусу, а кількість заражених – 219 людей.

Через це у деяких регіонах країни запровадили обмеження пересування. Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. За порушення цієї заборони передбачається три роки ув'язнення. Натомість МОЗ України радить поки що утриматися від поїдок до Італії.

факти про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: МЗС України Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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