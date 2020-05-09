Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що обидві країни домовилися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу. Так, у німецьких лабораторіях вже тестують українські ліки.

Про таку німецько-українську співпрацю Андрій Мельник розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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У нас справді є дуже непоганий досвід. Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу,

– повідомив посол.

За його словами, робота над цим триває дуже активна. Тож дипломат сподівається, що будуть спільні українсько-німецькі ініціативи щодо розвитку вакцини.

"Таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", – розповів Андрій Мельник.

Що відомо про ліки від коронавірусу?Наразі немає ні вакцини, ні ліків, які б допомагали одужувати хворим на коронавірус. Наразі вчені та медики можуть говорити лише про медичні препарати, які допомагають легше переносити коронавірусу.



Водночас більшість розвинених країн, які постраждали від пандемії, працюють над розробкою вакцини. Втім обіцяють, що така з'явиться щонайменше через рік.