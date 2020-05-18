Українські ПЛР-тести все ж працюють, – Ляшко

ПЛР-тести українського виробництва працюють Їх порівняли з тестами виробництва країн ЄС. Але перевірка українського виробника триває

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Він зазначив, що кілька днів тому МОЗ отримало висновок Інституту епідеміології інфекційних хвороб, який підтвердив, що вони змогли верифікувати систему шляхом порівняння її роботи з тестами виробництва ЄС.

Віктор Ляшко “Тому перевірка українського виробника державною службою лікарських засобів триває, але в нас є підтвердження, що ці тест системи працюють. Зараз ми будемо розглядати кожну окрему лабораторію та шукати в чому була проблема з використанням цих тестів”

12 травня Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я повідомив, що тести не підтвердили здатність якісно діагностувати коронавірусну інфекцію, а параметри, які вказав виробник, не відповідають дійсності.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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