Українські тести на COVID-19: МОЗ перевіряє ще одного виробника
Хоч Міністерство фінансів вже частково профінансувало виготовлення партій тест-систем Інститутом молекулярної біології та генетики, МОЗ наразі проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.
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"Якщо ми говоримо про Інститут молекулярної біології та генетики НАН, то рішення щодо їх фінансування прийняли на засіданні РНБО і ввели в дію 13 березня. Основним виконавцем, згідно з рішенням Кабміну, визнано Мінфін, що вже профінансував певні заходи Інституту", – розповів Степанов.
Він додав, що МОЗ спілкується з Інститутом, і надає допомогу та поради щодо тестів.
Окрім іноземних тест-систем, ми користуємось українськими, які виготовляють наші виробники. Зараз ми проводимо експертизи ще одного виробника українських тест-систем,
– наголосив міністр.