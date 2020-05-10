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Українські тести на COVID-19: МОЗ перевіряє ще одного виробника

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Українські тести на COVID-19: МОЗ перевіряє ще одного виробника
Максим Степанов / "Лівий берег"

Хоч Міністерство фінансів вже частково профінансувало виготовлення партій тест-систем Інститутом молекулярної біології та генетики, МОЗ наразі проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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"Якщо ми говоримо про Інститут молекулярної біології та генетики НАН, то рішення щодо їх фінансування прийняли на засіданні РНБО і ввели в дію 13 березня. Основним виконавцем, згідно з рішенням Кабміну, визнано Мінфін, що вже профінансував певні заходи Інституту", – розповів Степанов.

Він додав, що МОЗ спілкується з Інститутом, і надає допомогу та поради щодо тестів.

Окрім іноземних тест-систем, ми користуємось українськими, які виготовляють наші виробники. Зараз ми проводимо експертизи ще одного виробника українських тест-систем,
– наголосив міністр.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус в Україні Тести на коронавірус Здоров'я Лікування
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