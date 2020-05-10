Українські тести на COVID-19: МОЗ перевіряє ще одного виробника

Хоч Міністерство фінансів вже частково профінансувало виготовлення партій тест-систем Інститутом молекулярної біології та генетики, МОЗ наразі проводить експертизу ще одного вітчизняного виробника тест-систем.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

Це цікаво Українські ліки проти коронавірусу вже тестують у Німеччині

"Якщо ми говоримо про Інститут молекулярної біології та генетики НАН, то рішення щодо їх фінансування прийняли на засіданні РНБО і ввели в дію 13 березня. Основним виконавцем, згідно з рішенням Кабміну, визнано Мінфін, що вже профінансував певні заходи Інституту", – розповів Степанов.

Він додав, що МОЗ спілкується з Інститутом, і надає допомогу та поради щодо тестів.

Окрім іноземних тест-систем, ми користуємось українськими, які виготовляють наші виробники. Зараз ми проводимо експертизи ще одного виробника українських тест-систем,

– наголосив міністр.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу