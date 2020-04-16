Українські дослідники зробили прогноз, скільки громадян захворіють на COVID-19 до літа

Дослідники вважають, що від 20 квітня в Україні можуть фіксувати до 620 нових випадків коронавірусу щодня. Окрім того, від 20 квітня передбачають приблизно по 13 летальних випадків на день.

Академічна робоча група працює над можливими сценаріями розвитку епідемії в Україні, про це йдеться в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" з віцепрезидентом НАН України Анатолієм Загородним.

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Академік розповів, що діапазон значень становить від 33 до 620 випадків на день. Це широкий розкид, але вчені пояснюють, що все залежить від того, на скільки громадяни дотримуватимуться карантину.

І ми вже маємо перші, попередні прогнози... Станом на 20 квітня ми припускаємо до 450 нових виявлених випадків на день - це середнє значення… Що стосується сумної статистики, то на 20 квітня прогнозується 13 летальних випадків на день (це теж медіанне, середнє значення),

– повідомив Загородний.

Дослідники спрогнозували новий пік коронавірусу в Україні

Попередній аналіз показав, що до кінця весни пік COVID-19 в Україні може виникнути з 2 по 5 травня. Натомість максимальну летальність прогнозують на 3–8 травня – у цих числах очікують до 20 смертей на день.

Загородний додав, що після цього захворюваність буде знижуватися, починаючи від 400 випадків на день.

Хотів би застерегти, що це не істина в останній інстанції – вони ґрунтуються, як кажуть науковці, на не дуже репрезентативній вибірці статистичних даних. Тобто даних, які ми маємо на сьогодні, все-таки обмаль для надійного прогнозу,

– розповів академік.

Відтак, вчені НАН ведуть переговори з МОЗ та РНБО, аби отримати детальніші дані, зокрема й по регіонах України, аби можна було сформувати прогноз для окремих областей.

Загородний підкреслив, що дана прогностична модель відкалібрована та успішно протестована на даних країн, у яких епідемічна ситуація близька до української – це Польща та Швеція.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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