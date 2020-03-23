Українські лікарі співпрацюватимуть з китайськими у боротьбі з коронавірусом

Китайські лікарі допомагатимуть українським колегам побороти коронавірус Covid-2019.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українця.

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Президент України Володимир Зеленський “Уряд домовився про співпрацю українських та китайських лікарів. Наші медики отримають від колег з Уханю успішний досвід у боротьбі з коронавірусом.”.

Він також висловив подяку усім медикам, які нині борються з вірусом та назвав їх супергероями.

Я думаю, ви розумієте, що нам дісталась у спадок далеко не ідеальна медицина. Але вона тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики. Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі від перевтоми. Чи будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні – залишайтеся вдома,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, Китай майже поборов епідемію коронавірусу, протягом кількох днів у них не фіксували жодного випадку зараження. І загалом у Китаї рівень смертності через Covid-2019 нижчий, ніж в інших країнах.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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