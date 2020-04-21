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Українські медики не завжди одягають засоби захисту, – МОЗ

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Українські медики іноді нехтують засобами індивідувального захисту, кажуть у МОЗ / glavred.info/ua

Українські лікарі інколи нехтують засобами індивідуального захисту та контактують з хворими без цього захисту, допоки в пацієнтів немає позитивного тесту на коронавірус.

Відмічається низька настороженість лікарів, заявив 21 квітня головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

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Вони (лікарі – 24 канал) не завжди одягають засоби захисту і приймають хворих, поки немає встановленого діагнозу Covid-19. Я хотів би більшої настороженості. Хочу, щоб лікарі розглядали кожного пацієнта з температурою, як потенційного хворого на коронавірус,
– наголосив Ляшко.

Заступник голови МОЗ також запевнив, що в тих лікарнях, в яких він був, забезпеченість засобами індивідуального захисту задовільна.

"Я не скажу, що (забезпеченість – 24 канал) оптимальна, бо ми не маємо тримісячного запасу, але на перші 10 – 15 днів засобів індивідуального захисту вистачає", – сказав Ляшко.

Він додав, що не можу сказати, що така картина скрізь, але "ми говоримо про лікарні першої хвилі, які повинні приймати хворих з коронавірусною хворобою".

За словами головного санітарного лікаря, є проблеми із засобами захисту у лікарнях другої хвилі, але МОЗ намагається вирішити цю проблему.

Зауважимо, що в Україні від початку епідемії на коронавірус захворіли 1074 працівники медичної сфери.

Мапа поширення коронавірусу в Україні:


Які засоби індивідуального захисту кращі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Лікування Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікарня Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Медицина
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