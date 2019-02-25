Українських хворих, які потребують трансплантації відправлять за кордон

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Трансплантація органів
Трансплантація органів / mastertutorials.org

Для трансплантації органів і кісткового мозку за кордон бюджетними коштами направлять 31 людину – 18 дорослих та 13 дітей.

14 пацієнтам з 31 одного необхідна трансплантація кісткового мозку, 17 – трансплантація органів, розповіли у МОЗ.

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Таке лікування коштуватиме близько 74 мільйонів гривень – це бюджетні кошти та залишки грошей в іноземних клініках.

На програму "Лікування громадян України за кордоном" у 2019 році мають витратити 690 мільйонів гривень з бюджету.

З початку року на лікування за кордон вже направили 44 людини, загалом у 2019 році МОЗ ухвалило рішення про лікування за кордоном державним коштом 75 пацієнтів.

У 2018 році за кордоном за держкошт лікувалися 278 людей, що на 19% більше ніж у 2017. Найчастіше минуло року українців лікувалися в Білорусі та Туреччині.

Новий закон трансплантацію був прийнятий 17 травня 2018 року. Він має на меті створити діючу систему трансплантації, яка б допомогла цій галузі повноцінно працювати та не змушувала б українців їхати для цього за кордон.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Трансплантація
Джерело: Здоров'я 24
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