Українських кажанів перевірили на наявність коронавірусу

Відомо, що саме кажани могли бути причиною спалаху коронавірусу в Китаї. Відтак, дослідники перевірили чи наявний збудник в організмах європейських кажанів.

Кажани, які живуть в Україні, не заражені китайським коронавірусом. Про це повідомили автори ініціативи Харківської групи з вивчення рукокрилих та Центр реабілітації кажанів у Feldman Ecopark у Facebook.

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Коронавірус 2019-nCoV, виявлений у грудні в місті Ухань, став причиною смерті уже 107 осіб і зараження майже 5 тисяч людей у всьому світі. Вчені досі намагаються зрозуміти, як він потрапив у організми перших хворих.

Ймовірно, люди з'їли заражених тварин, після чого коронавірус почав передаватися повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Страви могли бути приготовані з кажанів або змій: для Китаю це не рідкість.

В Україні дослідженням кажанів займається наукова група Kharkiv Bat Group. Вчені співпрацюють із вченими з ЄС: з Угорщини, Німеччини та Нідерландів. Відтак. дослідники повідомили, що у європейських кажанів вірусу не виявлено.

Однак нагадали, що деякі види цих тварин переносять сказ. Він передається через укус, тому під час спілкування із тваринами слід надягати щільні рукавички.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 107 осіб.

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 5000 людей.

В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.