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Українських лікарів навчатимуть користуватися апаратами штучної вентиляції легень

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Зеленський провів чергову нараду щодо боротьби з коронавірусом / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду щодо боротьби з епідемією коронавірусу в Україні. У ході наради обговорювалося, зокрема, те, що лікарі у регіонах часто не вміють користуватися апаратами штучної вентиляції легень.

Про деталі наради під головуванням Володимира Зеленського повідомляє Офіс Президента України.

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Президент наголосив на важливості організувати навчання для медиків щодо використання приладів ШВЛ. "Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді лікарів в областях можна навчити доволі швидко", – наголосив Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що інформаційно-консультаційний центр для лікарів в онлайн-режимі вже невдовзі запрацює.

Крім того, під час наради обговорювалася необхідність змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з коронавірусом у регіонах. Цим має зайнятися уряд.

В одному з госпіталів Кіровоградщини 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі – на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них,
– заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 9 квітня в Україні підтвердили вже 1 тисячу 892 випадки захворювання на коронавірус. Через інфекцію померли вже 57 людей, але 45 – змогли перехворіти і одужати.

Найбільше від коронавірусу постраждали Чернівецька область (302 випадки захворювання, 6 смертей), Івано-Франківська область (218 випадків, 15 смертей) і місто Київ (300 випадків, 5 смертей).

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Кабінет Міністрів України Максим Степанов Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України
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