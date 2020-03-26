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Українських полярників перевірили на Covid-2019: відомі результати

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Станція "Академік Вернадський" / ТСН

Антарктида залишається єдиним континентом, вільним від пандемії коронавірусу. На щастя, у членів 25-ї української антарктичної експедиції не виявили небезпечної інфекції.

На станції "Академік Вернадський" завершує своє роботу 24-а українська експедиція. На зміну їй виїхали нові науковці, що сформують 25-ту за ліком експедицію. Усі вони пройшли тест на Covid-2019, що показав негативний результат. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Однак, навіть попри тест, який пройшли українці, вони перебувають в ізоляції та поки чекають на звістку про те, як зможуть добратися в Антарктиду. Річ у тім, що пандемія коронавірусу у світі перекрила їм шлях на континент. Небо над багатьма країнами закрите, так само, як і кордони низки країн Південної Америки.

Антарктида залишається єдиним континентом, вільним від пандемії коронавірусу. Дуже важливо цей статус зберегти. Тому після повернення в Україну з півдороги до Антарктиди усій команді (25-ї експедиції – 24 канал) провели тестування методом ПЛР на коронавірус. Результати були негативні, тобто команда здорова і готова продовжувати свій шлях до Антарктиди найближчим часом,
– мовиться у повідомленні.

Науковці в ізоляції поки проводять додаткові тренінги та злагодження. Їхні координатори тим часом намагаються розробити шлях в Антарктиду.

"Зберігаймо спокій та добре здоров’я і побажаємо команді успіхів на майбутнє!" – просять у Національному антарктичному науковому центрі.

Українська станція "Академік Вернадський" в Антарктиді: карта

 

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Наука Здоров'я Лікування Новини політики
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