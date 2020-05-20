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Українці зможуть безкоштовно отримати медичну консультацію онлайн: деталі

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У МОЗ анонсували безкоштовні медичні консультації онлайн
У МОЗ анонсували безкоштовні медичні консультації онлайн / Unsplash

МОЗ України і сервіс пошуку лікарів DOC.ua домовилися про співпрацю і запровадили безкоштовні медичні консультації онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на офіційній сторінці у фейсбуці

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"Відтепер і до 1 червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта", – йдеться у джерелі. 

Аудіоконсультації будуть проводитися в онлайн-режимі, які пропонує DOC.ua, і дають змогу дистанційно отримати фахову пораду. 

Для того, щоб скористатися аудіоконсультацією, треба заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем.

Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних.

"Для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber", – додали у пресслужбі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних.

 

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Медицина Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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