Українці зможуть безкоштовно отримати медичну консультацію онлайн: деталі
МОЗ України і сервіс пошуку лікарів DOC.ua домовилися про співпрацю і запровадили безкоштовні медичні консультації онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на офіційній сторінці у фейсбуці.
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"Відтепер і до 1 червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта", – йдеться у джерелі.
Аудіоконсультації будуть проводитися в онлайн-режимі, які пропонує DOC.ua, і дають змогу дистанційно отримати фахову пораду.
Для того, щоб скористатися аудіоконсультацією, треба заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем.
Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних.
"Для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber", – додали у пресслужбі.
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Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних.