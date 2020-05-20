Українці неоднозначно оцінили дії влади в боротьбі з COVID-19: результати опитування

Більшість українців вважають, що влада успішно протидіє COVID-19 в Україні. Однак відповіді багатьох з респондентів досить різняться.

Про це йдеться в досліджені "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС).

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Так, 51% опитаних вважає, що влада успішно бореться з COVID-19 – 6% сказали, що дуже успішно, 45% – скоріше успішно. Іншої думки 41% респондентів – 26% обрали варіант скоріше не успішно, 15% — повністю не успішно. Та 8% не змогли відповісти на питання.



Більшість українців вважать, що влада ефективно бореться з коронавірусом / kiis.com.ua

Водночас лише 16% опитаних думають, що влада достатньо забезпечила медичні заклади, 60% вважають навпаки. Тільки 19% задоволені забезпеченням медичного персоналу засобами індивідуального захисту, 61% – не задоволені. Тому відповіді про успішність боротьби виглядають неоднозначно.

Також, тільки 23% респондентів вважають, що влада успішно запобігає можливим економічним труднощам в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу. 62% протилежної думки.

Опитування проводилося 14-17 травня через телефонні інтерв'ю. Опитували людей віком від 18 років з усіх регіонів України, окрім окупованих територій. В опитуванні взяли участь 2 тисячі людей, статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

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