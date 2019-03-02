Українці можуть оцінити лікарів онлайн: як це працює

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З 1 березня в Україні запрацювала система оцінювання лікарів. Щоправда, поки лише в Києві. Користувачі електронної медсистеми Helsi, через яку власне і записуються на прийом до лікаря, тепер зможуть поставити оцінку медику та написати йому особистий відгук.

У персональному кабінеті пацієнт може виставити оцінку від 1 до 5 за професіоналізм та якість обслуговування. А також залишити відгук, що сподобалось, а що могло б бути й краще.

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Спершу відгук бачитиме лише лікар та керівник медичного закладу. Коли медик набере щонайменше 10 оцінок – рейтинг стане публічним.

Перевага у тому, що пацієнти, які ще не визначились із сімейним лікарем, зможуть побачити, чи рекомендують його інші. Те саме стосується і вузькопрофільних спеціалістів. 

Сімейний лікар із двадцятирічним стажем Олександр Безгодов пояснив, що це може допомогти молодим лікарям. Адже, якщо вищий рейтинг, то більше пацієнтів, а згідно з принципом медреформи – більша зарплата. 

У Києві новою функцією користуються 1,5 мільйона пацієнтів та їм доступні понад дві тисяч медиків. Уже згодом, після вдалого тестування системи пацієнти з інших міст, медзаклади яких є в системі, також зможуть оцінити свого лікаря. 

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Здоров'я Медицина Лікарня Медична реформа
Джерело: 24 канал
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