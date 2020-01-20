Українці не будуть платити благодійні внески у лікарнях, – МОЗ

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька повідомила, що пацієнти в українських клініках з початком реформ на вторинній ланці медичної допомоги не повинні оплачувати благодійних внесків.

В інтерв'ю виданню "Сьогодні" міністерка МОЗ Зоряна Скалецька наголосила, що лікарі не мусять вимагати неформальні платежі від пацієнтів, адже медзаклади, крім контракту з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), матимуть змогу отримувати інші кошти за платні послуги

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Скалецька додала, якщо у пацієнта вимагатимуть заплатити благодійні внески, неформальні платежі – можна залишити скаргу на гарячій лінії Національної служби здоров’я України – 1677.

"Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть.... Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде... Ні, про співоплату ми не говоримо. Насправді є кілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги. Робота над законопроєктами ведеться більше в парламенті", – зазначила міністерка МОЗ.



Українці не будуть платити благодійні внески у лікарнях / Unsplash

Крім того, у 2019 році планується підготовка та широке обговорення законопроєкту про страхове медичне забезпечення.

"Також цього року ми розраховуємо, що будемо мати широке обговорення підготовки законопроекту моделі страхового медичного забезпечення, яке дасть можливість дофінансувати надання медичної допомоги. На сьогодні є різні думки, як це зробити, поки у нас немає робочої групи. Можливо, після 1 квітня ми приєднаємося до експертних обговорень", – додала Скалецька.

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