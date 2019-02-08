Українці у 2018 році витратили на ліки шалену суму

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Українці у 2018 році витратили на ліки майже 70 мільярдів гривень
Українці у 2018 році витратили на ліки майже 70 мільярдів гривень / Фото з відкритих джерел

Українці за останній рік значно збільшили свої витрати на ліки. У 2018 році вони потратили майже 70 мільярдів гривень на медикаменти. Це на 25% більше, аніж у попередні роки.

Як повідомили у компанії "Бізнес Кредит", за минулий рік українці купили близько 1 мільярда упаковок ліків, передає УНН.

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"Середньозважена ціна лікарського засобу становила 69,45 гривень, що на 19,52% більше у порівнянні з 2017 роком", – повідомили у компанії.

Загалом у 2018 році аптечні продажі сягнули 84,6 мільярда гривень або 1,5 мільярда упаковок.


Українці витратили на ліки у 2018 році величезну суму

Як зросли продажі ліків у 2018 році? Продажі імпортних ліків в українських аптеках зросли на 23,2%, а вітчизняних – на 23,7%. Зокрема, на імпортні медикаменти було потрачено 55,7 мільярда гривень, а на вітчизняні – 28,8 мільярда гривень.

На які ліки зріс попит? Серед українців зріс попит на рецептурні лікарські засоби, середня ціна яких становить 110 гривень. Водночас, знизився попит на безрецептурні, ціна яких втричі менша – майже 38 гривень.

Чому зросли аптечні продажі? Головними причинами, які призвели до зростання продажі ліків у 2018 році, були інфляція та споживчий попит.

Скільки грошей витратили українці на неефективні ліки? За п’ять років українці витратити 3,6 мільярда гривень на фуфломіцини – ліки з недоведеною ефективністю шкідливі для здоров'я людини. На ці гроші можна було покрити витрати держави на охорону здоров’я у 2019 році.

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Теги: Гроші Здоров'я Лікування Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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