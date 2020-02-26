Українці в Італії не просять про евакуацію через коронавірус

Незважаючи на спалах коронавірусу Covid-2019 в Італії, українці не просять про евакуацію. Представники громади зберігають спокій та не панікують.

Про це повідомив виданню Радіо Свобода генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.

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"Від п’ятниці (21 лютого) жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди лише цікавляться, коли відновиться прийом громадян", – зазначив Роман Горяйнов.

Консул рекомендує українцям дотримуватися рекомендацій місцевих санітарних органів та відстежувати поради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.



Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус / Getty Images

Посол України в Римі Євген Перелигін вважає, що людям відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу.

"Італійська влада інформує нас про вжиті заходи безпеки для лімітації розповсюдження вірусу. Можливе збільшення блокпостів і зон карантину. Італійці працюють над залученням досвіду європейських фахівців, ЄС та Міжнародної організації з охорони здоров’я. Головне завдання – не допустити поширення вірусу. Ми чекаємо наступних вказівок", – сказав Євген Перелигін.



​Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус / Getty Images

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 26 лютого d Італії зафіксували 12 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 374 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії – 258 хворих та у Венето – 71, по три випадки зафіксовані у П'ємонті, Лаціо і Лігурії, по одному в Марке та Больцано.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Натомість Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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