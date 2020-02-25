Українці вирішили залишитися на борту лайнера Diamond Princess, – МЗС

Представник Міністерства закордонних справ України Максим Коваленко заявив, що 24 з 25 українців, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не планують евакуюватися в Україну. Ще з однією людиною наразі не вдалося зв'язатися.

Однак якщо українці передумають щодо повернення в Україну, то міністерство вживатиме відповідних заходів. Про це заявив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко "Громадському радіо".

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Їхні зобов'язання визначаються контрактом, також враховуються їхнє бажання. Наразі 24 з них повідомили, що не мають наміру поки повертатися в Україну,

– зазначив Коваленко.

Ще з одним українцем поки не вдалося сконтактуватися.

Що відомо про круїзний лайнер Diamond Princess

Перші випадки зараження небезпечним коронавірусом на лайнері Diamond Princess зафіксували 4 лютог о.

о. Підозрюють, що хвороба поширилася від 80-річного чоловіка, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі.

На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн . Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус , їх госпіталізували у лікарню в Японії.

, їх госпіталізували у лікарню в Японії. 14 лютого першим пасажирам круїзного лайнера з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон.

Зараження коронавірусом Covid-19 підтвердили у трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, які повернулися додому в Ізраїль і Японію після карантину.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу